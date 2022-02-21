Хвороби серця, ковід і рак: від чого найчастіше вмирали українці у 2021 році

За даними статистичного відомства, з початку року померло 714 263 людини, в тому числі в грудні 64 264 людини.

За офіційною інформацією, від 19 померло 86 015 українців (у тому числі в грудні - 9 066 осіб).

Найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померло 430 013 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 300 724 осіб (у грудні - 26 501) від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 82 617 осіб (у грудні-7 054).

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 73 683 громадян (у грудні - 5 933)

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 24 969 осіб. Хвороби органів дихання стали причиною смерті 27 588 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 22 282 осіб).

За даними Держстату, за січень-грудень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 6 099 осіб, серед них туберкульоз - 2 779, від СНІДу померло 2192 українці.

Крім того, 28 061 українець загинув в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 3732 громадян, утоплення - 1 528, загибель на пожежі - 1221, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1631, отруєння алкоголем - 1 845, самогубства - 5907, умисні вбивства-1 240.