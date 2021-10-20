Хвороби серця, інсульт, рак і COVID: від чого найчастіше помирають українці

За даними статистичного відомства, найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померло 276 070 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 192 343 людини, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 53 470 осіб.

За офіційною інформацією, злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 49021 громадян.

Від грипу-19 померли 37 077 осіб (у т.ч. у серпні - 804 осіб), від грипу та пневмонії - 10 684 осіб (у серпні - 733).

Хвороби органів травлення стали причиною смерті 16 040 осіб.

За даними Держстату, за січень-серпень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 214 осіб, серед них туберкульоз - 1 905, від СНІДу померло 1 546 українців.

Крім того, 18 627 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 2200 громадян, утоплення - 1269, загибель на пожежі - 808, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1033, отруєння алкоголем - 1181, самогубства - 4099 (у серпні - 511), умисні вбивства-848.