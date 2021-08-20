Хвороби серця, інсульт, рак та COVID: від чого найчастіше помирають українці

За даними статистичного відомства, найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померло 217 894 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 152 062 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 41 834 осіб.

За офіційною інформацією, злоякісні новоутворення (рак) - 36 441 громадян, від яких-35674 осіб (у т.ч. у червні - 1762 осіб).

За даними Держстату, за січень-червень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 3223 осіб, серед них туберкульоз - 1499 , від СНІДу померло 1167 українців.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 11799 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 9204 осіб). Хвороби органів травлення стали причиною смерті 12188 осіб.

Крім того, 13610 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1481 громадян, утоплення - 565, загибель на пожежі - 714, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 858, отруєння алкоголем -980, самогубства - 2988, умисні вбивства-635.