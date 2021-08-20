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Хвороби серця, інсульт, рак та COVID: від чого найчастіше помирають українці

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Україна, П'ятниця 20 серпня 2021 15:21
Хвороби серця, інсульт, рак та COVID: від чого найчастіше помирають українці Фото: COVID-19 був діагностований у 36,4 тисяч померлих в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-червень 2021 року. З початку року померло 349 041 чоловік, у тому числі в червні - 49 077 чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померло 217 894 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 152 062 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 41 834 осіб.

За офіційною інформацією, злоякісні новоутворення (рак) - 36 441 громадян, від яких-35674 осіб (у т.ч. у червні - 1762 осіб).

За даними Держстату, за січень-червень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 3223 осіб, серед них туберкульоз - 1499 , від СНІДу померло 1167 українців.

Хвороби органів дихання стали причиною смерті 11799 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 9204 осіб). Хвороби органів травлення стали причиною смерті 12188 осіб.

Крім того, 13610 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1481 громадян, утоплення - 565, загибель на пожежі - 714, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 858, отруєння алкоголем -980, самогубства - 2988, умисні вбивства-635.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-червень 2021 року в Україні вміла 349 041 людина. Це на 62 031 смерть більше, ніж за січень-червень 2020 року, коли померло 287 010 осіб. У тому числі в червні померло 49 077 осіб (у червні 2020 року - 47 043 осіб).

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Державна служба статистики
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