Хвороби серця, інсульт, рак та COVID: від чого найчастіше помирають українці
Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-червень 2021 року. З початку року померло 349 041 чоловік, у тому числі в червні - 49 077 чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, найбільш часта причина смерті з початку року - хвороби системи кровообігу, від яких померло 217 894 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 152 062 осіб, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) - 41 834 осіб.
За офіційною інформацією, злоякісні новоутворення (рак) - 36 441 громадян, від яких-35674 осіб (у т.ч. у червні - 1762 осіб).
За даними Держстату, за січень-червень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 3223 осіб, серед них туберкульоз - 1499 , від СНІДу померло 1167 українців.
Хвороби органів дихання стали причиною смерті 11799 осіб (у т.ч. грип та пневмонія - 9204 осіб). Хвороби органів травлення стали причиною смерті 12188 осіб.
Крім того, 13610 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1481 громадян, утоплення - 565, загибель на пожежі - 714, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 858, отруєння алкоголем -980, самогубства - 2988, умисні вбивства-635.
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців.
Як повідомляло РБК-Україна, за січень-червень 2021 року в Україні вміла 349 041 людина. Це на 62 031 смерть більше, ніж за січень-червень 2020 року, коли померло 287 010 осіб. У тому числі в червні померло 49 077 осіб (у червні 2020 року - 47 043 осіб).