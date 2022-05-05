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Хвороби та антисанітарія. Окупанти чотири тижні тримають маріупольців у фільтраційних таборах

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Маріуполь, Четвер 05 травня 2022 09:51
Хвороби та антисанітарія. Окупанти чотири тижні тримають маріупольців у фільтраційних таборах Фото: маріупольців чотири тижні утримують у фільтраційних таборах (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти майже чотири тижні силоміць утримують жителів Маріуполя та прилеглих населених пунктів у фільтраційних таборах. Їх сформували на території школи та будинку культури у селах Безимяне та Козацьке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, у фільтраційних таборах здебільшого утримують чоловіків. Їх вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка. Наразі там знаходиться понад двох тисяч чоловіків.

Полонені не мають особистих речей, документи у них відібрали. Покидати території таборів заборонено, лише під конвоєм російських військових.

"Умови утримання жахливі - люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається. Серед людей в школі Безимянному зафіксовано перший випадок туберкульозу, в результаті чого спортивну залу школи перетворено на ізолятор, де зачинено без медичного догляду велику кількість людей", - йдеться у повідомленні.

У фільтраційному таборі у Козацькому зафіксований випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу.

Утриманих годують тричі на день, проте це харчування складно назвати їжею. На території таборів є лише одна точка гігієни - раковина з холодною водою. Через це все більше поширюється антисанітарія.

Утримуваних чоловіків залучають до роботи з благоустрою. Окупанти наголошують, що поки доля українців невідома. Їх можуть надалі використовувати як робочу силу або мобілізувати до армії окупантів. При цьому 2 травня чоловікам оголосили, що ті візьмуть участь у параді на 9 травня в Маріуполі в якості "полонених". Для чого їх переодягнуть в форму українських солдатів.

"Через відсутність чоловіків та велику кількість окупантів, що оселились в тому районі, домівки тотально грабуються росіянами навіть при наявності в будівлі людей. На вулицю жінки не виходять через страх зґвалтування. Все це ще раз показує реалії окупації. Перетворення Маріуполя на справжнє гетто", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, російські військові прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де досі знаходяться українські захисники та мирне населення.

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