"Хвороба мозку вступила в нову фазу": У Литві висміяли заяви чиновників РФ про Аляску

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висміяв заяви російських чиновників про плани "повернути" Аляску. Також політик прокоментував погрози Третьою світовою війною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter литовського екс-міністра.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Держдумі РФ пригрозили Сполученим Штатам планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендума.
Крім того, в Москві також пригрозили Норвегії поверненням частини Баренцевого моря.
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