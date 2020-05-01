Богиня! Даша Астаф'єва запаморочила голову гарячими танцями на більярдному столі

Даша Астаф'єва порадувала фанів черговими гарячими кадрами - цього разу знаменита українська модель і співачка влаштувала танець-спокушання на більярдному столі.

34-річна красуня на цьому не зупинилася і продовжила зйомку на балконі.

Фото і відео Даша опублікувала у своєму Instagram, після чого зібрала величезну кількість захоплених коментів з компліментами.

На кадрах артистка в ніжному рожевому халатику повільно танцює під музику з більярдним києм, попутно оголюючи плечі та зону декольте.

Любителька пікантних і відвертих зйомок млосно позує, демонструючи спокусливі форми і чудову фігуру під легким одягом.

Відео: Даша Астаф'єва влаштувала спекотні танці на більярдному столі

Після відео з танцями в залі з більярдним столом модель показала фото у себе на балконі.

Даша Астаф'єва (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники Даші Астаф'євої, схвильовані спекотними кадрами, почали сипати компліментами і захопленими відгуками. Деякі фани зазначають, що отримали справжній естетичний екстаз.

У такий більярд захочеш пограти, а вас немає

Як завжди, Багінь! (Богиня + вогонь)

Ох і Даша!

Жінка загадка

Ви класна, без зайвого пафосу! "Останній герой" з вами пам'ятаю, тоді вами і стала захоплюватися!

Естетичний екстаз!

Просто гармата!

Така різна, така пристрасна, така ніжна, така вульгарна, злегка річна та еротична! Це талант!

Це так красиво!

Таке відчуття що всі красуні в Україні

Хвилююча поза, сексуальність зашкалює!

Яка гарненька!

Супер жінка

Фото: скрін коментарів instagram.com/da_astafieva

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва захопила своїх шанувальників фотографіями з відпочинку на морі - красуня продемонструвала, як ніжиться на сонечку на шезлонгу.