Богиня! Даша Астаф'єва запаморочила голову гарячими танцями на більярдному столі

Даша Астаф'єва запалила мережу новою відвертою зйомкою
Даша Астаф'єва порадувала фанів черговими гарячими кадрами - цього разу знаменита українська модель і співачка влаштувала танець-спокушання на більярдному столі.
34-річна красуня на цьому не зупинилася і продовжила зйомку на балконі.
Фото і відео Даша опублікувала у своєму Instagram, після чого зібрала величезну кількість захоплених коментів з компліментами.
На кадрах артистка в ніжному рожевому халатику повільно танцює під музику з більярдним києм, попутно оголюючи плечі та зону декольте.
Любителька пікантних і відвертих зйомок млосно позує, демонструючи спокусливі форми і чудову фігуру під легким одягом.
Відео: Даша Астаф'єва влаштувала спекотні танці на більярдному столі
Після відео з танцями в залі з більярдним столом модель показала фото у себе на балконі.
Даша Астаф'єва (Фото: instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники Даші Астаф'євої, схвильовані спекотними кадрами, почали сипати компліментами і захопленими відгуками. Деякі фани зазначають, що отримали справжній естетичний екстаз.
Фото: скрін коментарів instagram.com/da_astafieva
Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва захопила своїх шанувальників фотографіями з відпочинку на морі - красуня продемонструвала, як ніжиться на сонечку на шезлонгу.