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Богдан тиснув на Конституційний суд на користь Януковича, - Kyiv Post

Новини » Політика    09.10.2019 - 07:03
Богдан тиснув на Конституційний суд на користь Януковича, - Kyiv Post
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Суддя Конституційного суду дав свідчення проти Богдана

Керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан здійснював тиск на суддю Конституційного суду, щоб той виніс рішення на користь екс-президента Віктора Януковича. Про це пише Kyiv Post.

В матеріалі Богдана називають фігурантом кримінальної справи про узурпацію влади Януковичем. Зазначається, що після Євромайдану колишній суддя Конституційного суду Петро Стецюк дав свідчення про те, що у 2010 році Андрій Богдан чинив на нього тиск, щоб змусити винести рішення на користь Януковича.

Тиск, ймовірно, стосувався рішення, яким Конституційний суд дозволив індивідуальне членство депутатів у коаліції фракцій, унаслідок чого Янукович взяв під контроль парламент. Сам Богдан називає такі свідчення "брехнею".

У той час, коли Конституційний суд виніс рішення, Андрій Богдан був уповноваженим з антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова. Цю посаду він займав у 2010-2014 роках. За судову систему в адміністрації Януковича тоді відповідав Андрій Портнов, якого Богдан називає своїм давнім другом.

Нагадаємо, раніше результати розслідування програми "Схеми" показали, що керівник Офісу президента України Андрій Богдан в 2013 році брав участь у переговорах тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова з керівництвом Росії про відмову від асоціації з Євросоюзом.

РБК-Україна писало, що Шевченківський районний суд Києва відхилив клопотання адвокатів журналістів програми-розслідування "Схеми", в якому ті просили суд в установленому законом порядку витребувати докази про перельоти Андрія Богдана в Росію.

Трамп використовував Пенса для тиску на Зеленського, - WP Суд пояснив відмову перевіряти перельоти Богдана в Росію
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