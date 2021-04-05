Багаті країни скупили 60% вакцин від коронавірусу, - МЗС Китаю

"Багаті країни, на які припадає 16% населення світу, отримали 60% вакцин у світі. Деякі розвинені країни замовили такі кількості, які перевищують їх власне населення у два-три рази", - обурився глава МЗС.

Він підкреслив, що багатьом країнам важко знайти навіть єдину дозу вакцини.

Глава МЗС Китаю назвав цю ситуацію "вакцинним націоналізмом", який, за його словами, все більше поширюється у світі.

За словами Ван І, Китай допомагає у створенні вакцин більш ніж 80 країнах і трьох міжнародних організацій.