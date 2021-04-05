Багаті країни скупили 60% вакцин від коронавірусу, - МЗС Китаю

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що розвинені країни скупили 60% всіх вироблених вакцин від коронавірусу. Тим самим вони створили дефіцит для решти світу.
"Багаті країни, на які припадає 16% населення світу, отримали 60% вакцин у світі. Деякі розвинені країни замовили такі кількості, які перевищують їх власне населення у два-три рази", - обурився глава МЗС.
Він підкреслив, що багатьом країнам важко знайти навіть єдину дозу вакцини.
Глава МЗС Китаю назвав цю ситуацію "вакцинним націоналізмом", який, за його словами, все більше поширюється у світі.
За словами Ван І, Китай допомагає у створенні вакцин більш ніж 80 країнах і трьох міжнародних організацій.
Як писало РБК-Україна, в кінці березня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус розкритикував багаті країни через нерівний розподіл вакцин від коронавірусу.
Він назвав відсутність рівних можливостей у доступі до вакцин від коронавірусу в світі "катастрофічним моральним провалом".
Нагадаємо, раніше у Європейському союзі заявили, що поки не готові ділитися вакцинами з бідними країнами. Це питання можуть розглянути тільки після поліпшення ситуації з виробництвом вакцин для ЄС.