Багаті країни отримали в 16 разів більше COVID-вакцин, ніж бідні, - FT

За інформацією ЗМІ, мільйони людей в найбідніших країнах світу ще не отримали жодного щеплення проти коронавірусу, в той час, як жителі найбагатших країн вже можуть пройти ревакцинацію.

"Багаті країни отримали в 16 разів більше вакцин від COVID-19 на душу населення, ніж бідні країни, які покладаються на програму COVAX, підтриману ВООЗ", - йдеться в повідомленні.

У виданні зазначають, що така нерівність може привести до зростання захворюваності та появи більш вірулентних штамів, а також загальмувати відновлення економіки у світі.