Багатскіс обрав склад баскетбольної збірної України на матч відбору до ЧС-2023

До заявки збірної України на поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу-2023 проти Північної Македонії тренерський штаб вніс 12 баскетболістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.
Визначився склад національної команди на матч із македонцями. Поєдинок відбудеться в понеділок, 4 липня, в Скоп'є.
Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Айнарсом Багатскісом відсіяв двох зайвих баскетболістів. До заявки на матч не потрапили центровий Артем Пустовий та оборонець Денис Лукашов. Натомість шанс дебютувати в збірній отримав форвард "Клавіхо" Артем Ковальов.
Склад збірної України на матч проти Північної Македонії:
Поєдинок Північна Македонія – Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом. Турнірне становище команд у групі: Іспанія – 8 очок (4 матчі\), Грузія – 8 (5), Україна – 6 (4), Північна Македонія – 5 (5).
Нагадаємо, що українська збірна переграла Грузію у попередньому турі відбору до ЧС-2023.
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