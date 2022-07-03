RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Багатскіс обрав склад баскетбольної збірної України на матч відбору до ЧС-2023

Фото: Юсуф Санон (у центрі) проти збірної Грузії (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Антон Федорців

До заявки збірної України на поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу-2023 проти Північної Македонії тренерський штаб вніс 12 баскетболістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Визначився склад національної команди на матч із македонцями. Поєдинок відбудеться в понеділок, 4 липня, в Скоп'є.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Айнарсом Багатскісом відсіяв двох зайвих баскетболістів. До заявки на матч не потрапили центровий Артем Пустовий та оборонець Денис Лукашов. Натомість шанс дебютувати в збірній отримав форвард "Клавіхо" Артем Ковальов.

Склад збірної України на матч проти Північної Македонії:

  • Ілля Сидоров
  • Юсуф Санон
  • Віталій Зотов
  • Святослав Михайлюк
  • Павло Крутоус
  • Іван Ткаченко
  • Артем Ковальов
  • Сергій Павлов
  • В'ячеслав Бобров
  • В'ячеслав Петров
  • Дмитро Скапінцев
  • В'ячеслав Кравцов

Поєдинок Північна Македонія – Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом. Турнірне становище команд у групі: Іспанія – 8 очок (4 матчі\), Грузія – 8 (5), Україна – 6 (4), Північна Македонія – 5 (5).

Нагадаємо, що українська збірна переграла Грузію у попередньому турі відбору до ЧС-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниБаскетбол