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Бойовику "ДНР" повідомили про підозру за тортури над полоненими у підпільній в'язниці "Ізоляція"

Автор: Ігор Литвиненко

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру представника так званого "Міністерства державної безпеки ДНР". Бойовик брав участь у тортурах полонених у підпільній в'язниці "Ізоляція" в Донецьку.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Представнику "МГБ ДНР" повідомили про підозру в участі в не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч . 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 28-річний бойовик с2017 року незаконно позбавив волі і катував осіб на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в Донецьку.

"Зокрема, нібито за співпрацю з правоохоронними органами України, правопорушник, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, застосовував до цивільних осіб фізичне насильство, завдаючи ударів ногами і руками по тілу, примусово занурював голову постраждалих в ємність з водою", - повідомили в прокуратурі.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці березня двом бойовикам заочно повідомили про підозру за тортури у в'язниці "Ізоляція" в Донецьку.

Нагадаємо, розслідувачі Bellingcat встановили особи росіян, які були причетні до тортур у в'язниці "Ізоляція".

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