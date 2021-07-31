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Бойовику "ДНР" повідомили про підозру у катуванні військових, взятих у полон біля Іловайська

Автор: РБК-Україна

Учаснику "ДНР" заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими. Він причетний до катування військових, захоплених у полон поблизу Іловайська.

Про це повідоммляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, громадянин України, будучи учасником терористичної організації "ДНР", виконував завдання її ватажків.

В одній з так званих в’язниць, облаштованій у захопленому бойовиками приміщенні Управління Служби безпеки України в Донецькій області, з серпня 2014 по лютий 2015 року він жорстоко поводився з військовослужбовцями Національної гвардії та Збройних Сил України, які були захоплені у полон підрозділами Збройних сил РФ в ході бойових дій 24-25 серпня 2015 року в районі міста Іловайськ Донецької області.

Він застосовував тортури до українських воїнів, які полягали у систематичному нанесенні великої кількості ударів руками, ногами і гумовим кийком, що спричиняло сильний фізичний біль і страждання, а також тривалому утриманні в нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування.

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