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Бойовики вели вогонь з мінометів і гранатометів: один боєць загинув, ще один отримав поранення

Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбас обстріляли позиції українських військових п'ять разів за добу 16 грудня. В результаті один боєць загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

За минулу добу бойовики також застосовували озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями.

У районі Пісків обстріли велися по позиціях наших бійців з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Біля Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Райони Золотого-4 та Травневого противник обстріляв з автоматичних станкових гранатометів. Також недалеко від населеного пункту Павлопіль російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті обстрілів бойовиків один боєць отримав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого за Україну героя", - йдеться в повідомленні.

Ще один боєць отримав поранення.

"Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - уточнили в ООС.

Також відомо, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, що 16 грудня бойовики обстріляли Донбас дев'ять разів. Вони застосовували артилерію.

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Донбас