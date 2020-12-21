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Бойовики поблизу Авдіївки з гранатомета знищили трактор, поранено водія

Автор: Артур Родивилов

Бойовики на Донбасі у неділю ввечері в районі Кам'янки, що поблизу Авдіївки знищили трактор, який повертався з сільськогосподарських робіт. Унаслідок обстрілу отримав поранення водій.

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Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Наголошується, що окупанти зробили три постріли зі станкового протитанкового гранатомета.

"Варто зазначити, що громадянська техніка знищена за межами українських позицій. Унаслідок обстрілу один з трактористів отримав поранення. Українські військові відразу вирушили до місця пригоди, надали потерпілому першу медичну допомогу та доставили його до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Всього в неділю окупанти п'ять разів порушили встановлене перемир'я. Оскільки постріли були неприцільними, ніхто з українських військових не постраждав.

Раніше повідомлялося, що 19 грудня російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Крім того, в районі Авдіївки снайпер противника поранив українського бійця.

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