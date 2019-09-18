Бойовики вранці обстріляли позиції ООС з гранатометів

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Обстріли були здійснені в районі Травневого, Кримського і Березового

Від початку доби, 18 вересня, збройні формування Російської Федерації і її найманці тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

За повідомленням Міноборони, противник обстріляли позиції українських військовослужбовців в районі населених пунктів Майське, Кримське та Березове. При цьому застосовувалися ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Повідомляється, що бойових втрат від початку поточної доби у складі підрозділів Об'єднаних сил немає.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу, 17 вересня, бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, 18 вересня в Мінську (Білорусь) в рамках засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі почалися зустрічі робочих підгруп. Під час зустрічі контактної групи планують обговорити питання пенсій жителями тимчасово окупованих територій Донбасу. Крім того, ключовими питаннями зустрічі в Мінську будуть безпека та звільнення утримуваних осіб.