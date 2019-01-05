ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    05.01.2019 - 15:17
Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Жоден військовослужбовець не отримав поранень

За минулу добу, 4 січня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано три обстріли позицій українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-центр Міністерства оборони України.

В прес-центрі повідомили, що на Луганському напрямку, поблизу хутора Вільний з напрямку окупованого населеного пункту Золоте-5, бойовики провели обстріл українських позицій із застосуванням гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку бойовики двічі здійснили обстріл позицій ООС з великокаліберних кулеметів поблизу селища Водяне з боку окупованих селищ Ужівка та Пікузи.

"В наслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не отримав поранень", - повідомили в міністерстві.

Сьогодні, 5 січня 2018, станом на 11 годину ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, на Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових. Розвідка повідомляє, що 4 січня загинуло двоє окупантів, один отримав поранення.

Бойовики розмістили танки на Луганському напрямку, - СЦКК Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 33 тис. осіб
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся