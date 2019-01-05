Бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Жоден військовослужбовець не отримав поранень

За минулу добу, 4 січня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зафіксовано три обстріли позицій українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-центр Міністерства оборони України.

В прес-центрі повідомили, що на Луганському напрямку, поблизу хутора Вільний з напрямку окупованого населеного пункту Золоте-5, бойовики провели обстріл українських позицій із застосуванням гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку бойовики двічі здійснили обстріл позицій ООС з великокаліберних кулеметів поблизу селища Водяне з боку окупованих селищ Ужівка та Пікузи.

"В наслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не отримав поранень", - повідомили в міністерстві.

Сьогодні, 5 січня 2018, станом на 11 годину ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, на Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових. Розвідка повідомляє, що 4 січня загинуло двоє окупантів, один отримав поранення.