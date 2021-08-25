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Бойовики "Талібану" погрожували та застосовували розправу проти працівників ООН, - Reuters

Автор: Сергій Пишкін

Документ безпеки ООН підтверджує десятки випадків нападу бойовиків "Талібану" на афганських працівників організації. Наразі в країні перебуває близько 3 тисяч співробітників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Документ розкриває подробиці деяких випадків насилля проти співробітників ООН, серед яких, наприклад, побиття афганського працівника організації, який намагався дістатися аеропорту Кабулу.

Також нещодавно троє невідомих увірвалися до будинку іншої жертви, однак чоловіка не було вдома, у зв’язку з чим їм довелося допитувати його сина, аби він розповів де наразі перебуває батько.

Попри те, що "Талібан" запевняє у тому, що поважатиме права інших людей, радикальний рух так досі й не прокоментував усі інциденти насилля з документа ООН. Організація, зі свого боку, також відмовилась коментувати витік секретного списку.

Відзначимо, що сьогодні в захваленій "Талібаном" країні перебуває близько 3 тисяч афганських працівників ООН.

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АфганистанТалібанООН