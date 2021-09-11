Бойовики "Талібану" вбили брата віце-президента Афганістану

Бойовики руху "Талібан" вбили Рохуллу Салеха, старшого брата колишнього віце-президента Афганістану Амрулли Салеха. Він оголосив себе виконуючим обов'язки глави держави після від'їзду з країни поваленого президента Ашрафа Гані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Племінник Рохулла Салеха підтвердив, що таліби стратили брата колишнього віце-президента Афганістану і не дозволили родичам поховати його.
Рохулла Салех був убитий під час зіткнень з талібами в Панджшері - це єдина територія, яка не була захоплена бойовиками після взяття Кабула.
Рохуллу Салеха вбили, коли він намагався виїхати з Панджшера в Кабул.
Нагадаємо, що у вівторок, 7 вересня, "Талібан" оголосив склад нового афганського уряду. Виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Афганістану став Мулла Мохаммад Хасан Ахунд.