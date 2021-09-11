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Бойовики "Талібану" вбили брата віце-президента Афганістану

Автор: Артур Родивилов

Бойовики руху "Талібан" вбили Рохуллу Салеха, старшого брата колишнього віце-президента Афганістану Амрулли Салеха. Він оголосив себе виконуючим обов'язки глави держави після від'їзду з країни поваленого президента Ашрафа Гані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Племінник Рохулла Салеха підтвердив, що таліби стратили брата колишнього віце-президента Афганістану і не дозволили родичам поховати його.

Рохулла Салех був убитий під час зіткнень з талібами в Панджшері - це єдина територія, яка не була захоплена бойовиками після взяття Кабула.

Рохуллу Салеха вбили, коли він намагався виїхати з Панджшера в Кабул.

Нагадаємо, що у вівторок, 7 вересня, "Талібан" оголосив склад нового афганського уряду. Виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Афганістану став Мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

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АфганистанТалібан