Бойовики "Талібану" вбили брата віце-президента Афганістану

Бойовики руху "Талібан" вбили Рохуллу Салеха, старшого брата колишнього віце-президента Афганістану Амрулли Салеха. Він оголосив себе виконуючим обов'язки глави держави після від'їзду з країни поваленого президента Ашрафа Гані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

Племінник Рохулла Салеха підтвердив, що таліби стратили брата колишнього віце-президента Афганістану і не дозволили родичам поховати його.

Рохулла Салех був убитий під час зіткнень з талібами в Панджшері - це єдина територія, яка не була захоплена бойовиками після взяття Кабула.

Рохуллу Салеха вбили, коли він намагався виїхати з Панджшера в Кабул.