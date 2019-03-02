Таліби напали на американо-афганську базу, загинули понад 20 військових

Бойовики "Талібану" напали на один з найбільших військових об'єктів

В Афганистане боевики движения "Талибан" напали на американо-афганскую базу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сейчас известно, что в результате атаки погибли по меньшей мере 25 афганских военных. Афганские чиновники и источники талибов утверждают, что нападение боевиков было совершено на один из крупнейших военных объектов Афганистана - базу Shorab в провинции Гильменд, где также находились американские войска.

Нападение началось с атаки террориста-смертника - он подорвался возле главных ворот базы на своем автомобиле, который был заполнен взрывчатыми веществами. Взрыв у ворот расчистил дорогу другим нападающим.

Офис губернатора провинции заявил впоследствии, что по крайней мере девять нападающих, в том числе трое террористов-смертников, были убиты афганскими войсками.

Известно, что талибы напали в то время, когда готовились мирные переговоры между правительством страны и представителями "Талибана". Перговор должны были возобновиться после выходных.

Напомним, по данным ООН, в течение 2018 года в результате насилия и вооруженного противостояния в Афганистане погибли 3804 гражданских, что на 11% больше, чем годом ранее. Еще 7189 мирных жителей страны в прошлом году получили ранения.

Зафиксированное в прошлом году число погибших и раненых гражданских - самое высокое в Афганистане с 2009 года, когда организация ведет такую статистику.