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Бойовики "Талібан" напали на КПП в Афганістані, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    07.01.2019 - 22:59
Бойовики "Талібан" напали на КПП в Афганістані, є загиблі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Внаслідок нападу постраждала 21 людина

Терористи організації "Талібан" вчинили напад на пости безпеки на заході Афганістану, вбивши 21 співробітника поліції і проурядових ополченців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, 14 поліцейських і сім членів проурядових ополченців були вбиті, дев'ять отримали поранення.

"Бойовики руху "Талібан" штурмували пости безпеки на заході Афганістану, вбивши 21 поліцейського і учасників проурядового ополчення", - йдеться в повідомленні.

Відзначено також, що в зіткненнях було вбито понад 15 бойовиків "Талібану" і ще 10 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 січня поточного року на півночі Афганістану терористи організації "Талібан" вчинили одночасно три напади на позиції правоохоронців, що призвело до загибелі 21 поліцейського.

Напад було зосереджено в районі нафтових скважен і транспортних засобів близько провінції Сар-Пол. Такими діями "Талібан" намагається продемонструвати свою владу і підірвати контроль уряду в мирних переговорах.

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