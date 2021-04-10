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Бойовики у суботу шість разів обстріляли бійців ООС з мінометів та гранатометів

Автор: Юлія Струк

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників. Станом на 17:00 суботи вони сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр ООС у своєму Facebook.

"З початку цієї доби зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів по позиціях українських захисників, та 1 проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування", - вказано у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли бійців ООС неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів.

Вказано, що у районі відповідальності оперативно- тактичного угруповання "Північ", неподалік селища Майорське, бойовики обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - сказано у повідомленні.

В районі населених пунктів Троїцьке, Новгородське та Новолуганське було зафіксовано проліт ворожого БПЛА Орлан -10 з перетином лінії розмежування.

"БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - сказано у повідомленні.

Крім того, під час польоту безпілотника СММ ОБСЄ поблизу населеного пункту Веселе на тимчасово окупованій території Донецької області спостерігачі почули 10 черг зі стрілецької зброї поблизу апарату і одразу приземлили його. У цьому ж напрямку патрулі СММ ОБСЄ тричі зафіксували перешкоджання роботі БПЛА шляхом глушіння сигналу GPS.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ", - інформують у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 9 квітня, на Донбасі проросійські бойовики 7 разів порушили перемир'я. Український військовий був поранений.

Як писало РБК-Україна, 8 квітня у результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув український військовий.

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