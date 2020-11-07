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Доба на Донбасі: бойовики стріляли біля Авдіївки та Новолуганського

Автор: Инна Собора

Упродовж минулої доби, 6 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Бойовики порушували перемир'я поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Крім того, неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

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"Постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 7 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що з початку перемир'я на Донбасі, яке набуло чинності 27 липня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 2051 порушення режиму припинення вогню.

РБК-Україна писало, що за минулу добу, 5 листопада, бойовики 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті скидання ворожим безпілотником гранати отримав поранення військовий.

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