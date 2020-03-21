Бойовики стріляли поблизу Попасної, поранений український військовий

Сьогодні, 21 березня, російсько-окупаційні війська вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Попасна, поранений військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

"Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Евакуаційною технікою воїна доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали "збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

Раніше повідомлялося, що 21 березня, на Донбасі зафіксовано застосування забороненого мінськими угодами озброєння з боку проросійських бойовиків. Всього зафіксували 5 обстрілів.

РБК-Україна писало, що 20 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Поранення дістали четверо військових.