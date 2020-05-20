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Бойовики стріляли поблизу Мар'їнки, поранений військовий

Новини » Надзвичайні події     20.05.2020 - 23:36
Бойовики стріляли поблизу Мар'їнки, поранений військовий
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Поранення військовий отримав від кулі снайпера

Російсько-окупаційні війська сьогодні, 20 травня, вкотре порушили мирні домовленості та обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Мар’їнка. Поранення отримав один український військовий.

Про це повідомили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що поранення військовослужбовець отримав внаслідок ворожого снайперського вогню.

"Воїна було доставлено до медичного закладу та оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - говорится в повідомленні.

У відповідь українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі в результаті обстрілу збройних формувань Російської Федерації пошкоджено три житлових будинки у Красногорівці.

РБК-Україна писало, що з початку поточної доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілу був поранений один український військовослужбовець.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України ДонбасООСраненые
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