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Бойовики стріляли в бік Світлодарська з гранатометів

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Донбас, Понеділок 03 січня 2022 12:43
Бойовики стріляли в бік Світлодарська з гранатометів Фото: бойовики стріляли в бік Світлодарська з гранатометів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 січня російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню. Бойовики стріляли з гранатометів у бік Світлодарська

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Станом на 11 годину ранку поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій окупантів немає.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - додають у штабі.

Нагадаємо, що до цього часу, протягом доби 2 січня на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню.

Втім, 1 січня бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі.

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