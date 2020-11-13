Бойовики стріляли з гранатометів біля Новолуганського та Авдіївки

Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Протягом минулої доби, 12 листопада, на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Бойових втрат серед українських військових унаслідок ворожих пострілів не було.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, неподалік населених пунктів Новолуганське та Авдіївка бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем. У районі Водяного двічі впродовж доби відкривали вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю та станковий протитанковий гранатомет.

"Вогневі провокації противника не становили загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 13 листопада, режим припинення вогню бойовики порушили один раз неподалік населеного пункту Кам’янка. На цій ділянці ворог застосував міномет калібру 82 міліметри.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Раніше Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 97 порушень на Донбасі за добу.

РБК-Україна писало, що 11 листопада, на Донбасі зафіксовано три порушення досягнутих домовленостей про перемир'я. Один захисник отримав поранення.