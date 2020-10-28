Бойовики стріляли з гранатометів поблизу Водяного і Пісок

Протягом минулої доби, 27 жовтня, на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

В районі населеного пункту Водяне бойовики застосували автоматичний станковий гранатомет, а недалеко від населеного пункту Піски - ручний протитанковий гранатомет.

Крім того, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час бойовики відкривали вогонь з підствольного гранатомета.

З початку поточної доби, 28 жовтня, на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом минулої доби зафіксувала 23 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що бойовики в день виборів один раз порушили перемир'я біля Авдіївки.