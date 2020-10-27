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Бойовики стріляли з гранатомета поблизу Авдіївки

Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 26 жовтня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували неподалік населених пунктів Мар’їнка та Широкіне. Окрім того, у передмісті Авдіївки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Українські військові на провокації не відповідали.

З початку поточної доби, 27 жовтня, на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за період з вечора 23 по вечір 25 жовтня зафіксувала 48 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що бойовики в день виборів один раз порушили перемир'я біля Авдіївки.

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