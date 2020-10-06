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Бойовики стріляли з гранатомета поблизу Авдіївки та Новолуганського

Автор: Инна Собора

Минулої доби, 5 жовтня, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

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Про це повідомляє прес-центр ООС.

Поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет. В обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку поточної доби, 6 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі 4 жовтня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відновив роботу після масштабних пожеж.

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