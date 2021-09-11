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Бойовики знову стріляли на Донбасі, загинув військовий

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 вересня бойовики в черговий раз здійснили обстріл українських позицій. Внаслідок ворожого вогню загинув один військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Північ".

"Збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що внаслідок обстрілів окупантів один з наших захисників отримав поранення несумісні з життям.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, попередньо бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Тоді один український військовий загинув, ще 10 отримали поранення.

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