Бойовики стріляли в безпілотник місії ОБСЄ на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

Спостерігачі зафіксували 20 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку безпілотника.

"Після чого контроль над просторовим положенням літального апарату було втрачено. Повернути БПЛА не вдалося", - йдеться в повідомленні.

У штабі відзначають, що перешкоджання роботі ОБСЄ з боку бойовиків набуло систематичний характер. Їх метою є затримки, але не допуски патрулів у місця або об'єктів, на яких готуються і проводяться різні порушення мінських домовленостей.

Крім того, бойовики активізували роботу по дообладнанню старих і облаштування нових оборонних позицій. Так, 30 березня підрозділи Збройних сил України зафіксували інженерні роботи з просуванням у бік лінії розмежування поблизу Павлополя Донецької області.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж всієї лінії розмежування. З приводу цього порушення, українська сторона СЦКК направила ноту в СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.