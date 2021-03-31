Бойовики стріляли в безпілотник місії ОБСЄ на Донбасі
Проросійські бойовики обстріляли безпілотник спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Обстріл стався 31 березня, коли безпілотник виконував запланований політ поблизу населеного пункту Весела гора.
Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.
Спостерігачі зафіксували 20 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку безпілотника.
"Після чого контроль над просторовим положенням літального апарату було втрачено. Повернути БПЛА не вдалося", - йдеться в повідомленні.
У штабі відзначають, що перешкоджання роботі ОБСЄ з боку бойовиків набуло систематичний характер. Їх метою є затримки, але не допуски патрулів у місця або об'єктів, на яких готуються і проводяться різні порушення мінських домовленостей.
Крім того, бойовики активізували роботу по дообладнанню старих і облаштування нових оборонних позицій. Так, 30 березня підрозділи Збройних сил України зафіксували інженерні роботи з просуванням у бік лінії розмежування поблизу Павлополя Донецької області.
"Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж всієї лінії розмежування. З приводу цього порушення, українська сторона СЦКК направила ноту в СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 31 березня на Донбасі не зафіксовано жодного ворожого пострілу.
Крім того, 30 березня бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Зокрема, окупанти використовували протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.