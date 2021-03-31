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Бойовики стріляли в безпілотник місії ОБСЄ на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Середа 31 березня 2021 18:51
Бойовики стріляли в безпілотник місії ОБСЄ на Донбасі Фото: безпілотник ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Україна

Проросійські бойовики обстріляли безпілотник спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Обстріл стався 31 березня, коли безпілотник виконував запланований політ поблизу населеного пункту Весела гора.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

Спостерігачі зафіксували 20 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку безпілотника.

"Після чого контроль над просторовим положенням літального апарату було втрачено. Повернути БПЛА не вдалося", - йдеться в повідомленні.

У штабі відзначають, що перешкоджання роботі ОБСЄ з боку бойовиків набуло систематичний характер. Їх метою є затримки, але не допуски патрулів у місця або об'єктів, на яких готуються і проводяться різні порушення мінських домовленостей.

Крім того, бойовики активізували роботу по дообладнанню старих і облаштування нових оборонних позицій. Так, 30 березня підрозділи Збройних сил України зафіксували інженерні роботи з просуванням у бік лінії розмежування поблизу Павлополя Донецької області.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж всієї лінії розмежування. З приводу цього порушення, українська сторона СЦКК направила ноту в СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 березня на Донбасі не зафіксовано жодного ворожого пострілу.

Крім того, 30 березня бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Зокрема, окупанти використовували протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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