Бойовики смертельно поранили військового біля Авдіївки

Ввечері 5 квітня проросійські бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. В результаті ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.

Про це повідомило оперативно-тактичне угрупування "Північ" на сторінці у Facebook .

Як розповіли в ОТУ "Північ", після того, як військовий отримав кульове поранення, його евакуювали до лікувального закладу. На жаль, попри медичну допомогу лікарів, врятувати життя військового не вдалося.

У відповідь на ворожий обстріл українські військовослужбовці біля Авдіївки відкрили вогонь по позиціях бойовиків. Водночас українська сторона Спільного центру контролю та координації повідомила представників ОБСЄ про інцидент.

"На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України", - додали в ОТУ "Північ".