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Бойовики смертельно поранили українського воїна сьогодні з ранку

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Україна, Субота 26 червня 2021 08:03
Бойовики смертельно поранили українського воїна сьогодні з ранку Фото: бойовики обстріляли позиції ООС 12 разів (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. За добу, 25 червня, позиції українських військових обстрілювали 12 разів, також обстріли продовжилися сьогодні вранці, в результаті чого загинув український воїн.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

У районі Водяного на Приазов'ї, ворог тричі обстрілював позиції Об'єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У бік Гранітного окупанти відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру. А в районі Пісків бойовики тричі обстрілювали позиції ООС з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Майорська бойовики били по українських воїнах зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Катиринівка та Авдіївка були зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"БПЛА противника вчасно подавилися засобами РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських військових за 25 червня немає, проте бойовики сьогодні вранці смертельно поранили українського воїна.

Вони відкрили вогонь в районі селища Піски і тричі обстріляли позиції ООС з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

"В результаті обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

На обстріли бойовиків наші військові відповідали взаємністю.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі поранили українського військового. Він отримав осколкове поранення середньої тяжкості.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстріляли школу-інтернат. Вони здійснили обстріл з мінометів.

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