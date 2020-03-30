Бойовики приховують від населення ОРДЛО ситуацію з коронавірусом, - Резніков

Бойовики приховують від населення окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) ситуацію з коронавірусом. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Ні, у них (в ОРДЛО і Криму, - ред.) немає таких тестів (для виявлення коронавірусу, - ред.). Окупаційна влада приховує реальну картину від зовнішнього світу і від громадян, які проживають на цих територіях", - заявив він.

Резніков додав, що, за наявною у нього інформацією, якщо на окупованих територіях відбувається випадок захворювання або смерті, вони називають це "А (H1N1) свин".

"Тобто нібито свинячий грип, але з летальним результатом. Ми не знаємо яка там ситуація з епідемією насправді, але є факт перекриття кордону між ОРДО і ОРЛО. Вони самі розуміють, що потрібно закриватися навіть між собою, питання: чи вчасно", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 березня на окупованій і непідконтрольній українському уряду території Луганської області виявили першого зараженого коронавірусною інфекцією.