Бойовики шість разів за добу відкривали вогонь на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулеметів
Протягом минулої доби, 8 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
Так, поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі Новотошківського російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Авдіївки ворог двічі здійснював обстріл українських позицій із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Світлодарська противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Станом на 7 годину ранку, 9 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню - в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.
На обстріли противника українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 76 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
РБК-Україна писало, що в результаті бойових дій на Донбасі загинули 240 дітей.