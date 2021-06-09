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Бойовики шість разів за добу відкривали вогонь на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулеметів

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Середа 09 червня 2021 08:13
Бойовики шість разів за добу відкривали вогонь на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулеметів Фото: бойовики відкривали вогонь шість разів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 8 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили у прес-службі ООС.

Так, поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Новотошківського російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки ворог двічі здійснював обстріл українських позицій із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Світлодарська противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку, 9 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню - в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

На обстріли противника українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 76 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

РБК-Україна писало, що в результаті бойових дій на Донбасі загинули 240 дітей.

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