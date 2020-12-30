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Бойовики сім разів порушили "тишу", стріляли біля Водяного і Талаківки

Донбас, Середа 30 грудня 2020 07:24
Бойовики сім разів порушили "тишу", стріляли біля Водяного і Талаківки
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

З початку 29 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації відкривали.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

У штабі наголосили, що всі порушення ворог скоїв у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Поблизу населеного пункту Водяне на Приазов'ї найманці відкривали вогонь з мінометів 120 і 82 калібрів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а в районі населених пунктів Невельске та Авдіївка - підствольні гранатомети.

Про факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК військові повідомили представникам ОБСЄ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

З початку поточної доби, 30 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Авдіївка ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового і підствольного гранатомета.

Нагадаємо, 28 грудня бойовики 13 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Однак ситуація залишалася контрольованою.

Крім того, з початку 27 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.

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