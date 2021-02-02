Бойовики п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, застосовували гранатомети

На Донбасі за минулу добу, 1 лютого, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушували режим припинення вогню. Про всі порушення з боку бойовиків повідомлено представникам Місії ОБСЄ.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, в районі Авдіївки бойовики вели вогонь з автоматичної станкового, ручного протитанкового і підствольного гранатометів. У населеного пункту Пищевик противник застосовував автоматичні станкові гранатомети, а поблизу Новомихайлівки - стрілецька зброя.

Також противник вів вогонь біля Південного - стріляли з автоматичної станкового і станкового протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Про всі факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - повідомили в штабі.

З початку поточної доби, 2 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в ООС.

Раніше РБК-Україна писало, що за вихідні бойовики два рази намагалися збити безпілотник СММ ОБСЄ на Донбасі.

Також повідомлялося, що за вихідні СММ ОБСЄ зафіксувала 88 порушень режиму припинення вогню.