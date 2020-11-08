Бойовики провокували українських військових біля Гнутового



Упродовж минулої доби, 7 листопада, на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Ворог застосував стрілецьку зброю неподалік населеного пункту Гнутове.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Вогнева провокація противника не несла загрози українським захисникам. Підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 8 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається "тиша", вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими військовими.

Нагадаємо, у Луганській області загинув український військовий з 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик. Йому було 20 років.

Як писало РБК-Україна, з початку перемир'я на Донбасі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 2051 порушення режиму припинення вогню.