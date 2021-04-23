Бойовики на Великдень запланували теракт у церкві, - розвідка
Проросійські бойовики на Донбасі запланували провокації і теракт у церкві на Великдень. Він нібито має статися в церкві УПЦ Московського патріархату.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.
Повідомляється, що ця інформація стала відома розвідці ООС від представників управління 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ (діє в так званій "Луганській народній республіці").
"...викликає обурення цинізм керівництва російських окупаційних військ, яким сплановано здійснення терористичних актів під час проведення Великодньої служби в одній з релігійних установ Московського патріархату, що може призвести до масових втрат серед прихожан", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що такі дії плануються з використанням зброї і камуфляжу, який використовують ЗСУ.
Нагадаємо, раніше в штабі ООС заявили, що бойовики продовжують нагнітати ситуацію на Донбасі, збільшуючи кількість провокацій, а куратори намагаються в будь-який спосіб домогтися ескалації конфлікту.
За минулу добу, 22 квітня, збройні формування Росії на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув.