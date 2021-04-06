Бойовики звільнили понад 1 800 ув'язнених в результаті нападу на нігерійську в'язницю

Зловмисники штурмували об'єкт близько 2:15 ранку (01:15 за Гринвічем) в понеділок. В ході нападу, бойовики використовували вибухівку і реактивні гранати.

Нігерійська поліція заявила, що, на її думку, за нападом у місті Оверрі варто заборонена сепаратистська група "Корінні народи Биафры" (IPOB), але представники групи заперечують свою причетність.

Президент країни Мухаммаду Бухарі заявив, що напад в місті недалеко від багатого нафтою регіону дельти річки Нігер, було "терористичним актом". Він наказав силам безпеки затримати ув'язнених, які втекли.