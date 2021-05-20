Бойовики один раз порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з гранатометів

На Донбасі за вчора, 19 травня, збройні формування Російської Федерації один раз порушували режим припинення вогню . Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил .

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 18 травня бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Унаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, в штабі ООС повідомляли, що бойовики на Донбасі обладнають позиції для обстрілів позицій ООС на дитячих майданчиках.

Додамо, що окупанти спровокували аварію дрона місії ОБСЄ, після якої прийнято рішення призупинити польоти безпілотників дальнього радіусу.