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Бойовики обстріляли українських військових на Донбасі з мінометів і гранатометів

Автор: Наталья Скороход

Бойовик на Донбасі обстріляли позиції українських військових 4 рази за сьогодні, 19 вересня. При цьому окупанти застосовували гранатомети й заборонені мінськими домовленостями міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Поблизу Майорська російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Луганського ворог відкрив прицільний вогонь по позиціях наших бійців зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Новозванівки противник двічі здійснив обстріли позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та мінометів 82-го калібру, які заборонені мінськими домовленостями.

Внаслідок обстрілів за сьогодні втрат у лавах українських воїнів немає.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, що Україна стежить за навчаннями Росії та Білорусі. У РНБО є побоювання.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли село в Луганській області. В результаті постраждали мирні жителі.

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Донбас