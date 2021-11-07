Бойовики обстріляли сили ООС на Донбасі: один військовий загинув, є поранені

Проросійські бойовики з початку 7 листопада вісім раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Підрозділи Збройних сил України в результаті ворожих обстрілів зазнали втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування операції Об'єднаних сил.
За інформацією штабу, сьогодні окупаційні сили обстрілювали позиції українських військових біля:
"Внаслідок ворожих дій один військовий дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого - середньої важкості, іншого - задовільний", - розповіли в командуванні ООС.
Крім того, в Луганській області бойовики запускали російський безпілотник "Орлан-10" через лінію розмежування. На ворожі дії противника українські війська відкривали вогонь у відповідь.