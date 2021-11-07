Бойовики обстріляли сили ООС на Донбасі: один військовий загинув, є поранені

Проросійські бойовики з початку 7 листопада вісім раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Підрозділи Збройних сил України в результаті ворожих обстрілів зазнали втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування операції Об'єднаних сил .

За інформацією штабу, сьогодні окупаційні сили обстрілювали позиції українських військових біля:

Павлополя - зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;

- зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів; Гнутового - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотника здійснили скидання пострілів ВОГ-17;

- з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотника здійснили скидання пострілів ВОГ-17; Водяного на Приазов'ї - з безпілотника скинули постріл ВОГ-17;

на Приазов'ї - з безпілотника скинули постріл ВОГ-17; Новозванівки - з мінометів 120-го калібру;

- з мінометів 120-го калібру; Причепилівки - з мінометів 120-го калібру;

- з мінометів 120-го калібру; Луганського - з підствольних гранатометів;

- з підствольних гранатометів; Пісків - зі станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок ворожих дій один військовий дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого - середньої важкості, іншого - задовільний", - розповіли в командуванні ООС.

Крім того, в Луганській області бойовики запускали російський безпілотник "Орлан-10" через лінію розмежування. На ворожі дії противника українські війська відкривали вогонь у відповідь.