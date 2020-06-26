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Бойовики обстріляли з протитанкових гранатометів позиціїї ООС біля Кримського

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 14:31
Бойовики обстріляли з протитанкових гранатометів позиціїї ООС біля Кримського
Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Українські військові у відповідь на усі провокації бойовиків відповідали прицільним вогнем

Від початку доби бойовики на Донбасі чотири рази обстрілювали позиції Об'єднаних сил на Луганському напрямку. Бойових втрат серед захисників немає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, збройні формування Російської Федерації тричі відкрили вогонь по українським позиціям неподалік Кримського. Під час обстрілів вони використовували артилерійські системи, міномети, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Крім того російські окупаційні війська застосували гранатомети та стрілецьку зброю по позиціях захисників поблизу Шумів.

Українські військові у відповідь на усі провокації бойовиків відповідали прицільним вогнем з чергових вогневих засобів.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 25 червня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого поранення отримав український військовий.

Крім того повідомлялося, що у Донецькій області триває розведення військ і розмінування територій в Станиці Луганській, Золотому і Петровському.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
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