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Бойовики обстріляли позиції ООС із заборонених мінометів, ПТРК і гранатометів

Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі з початку поточної доби, 27 квітня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали позиції українських військових із заборонених мінометів, протитанкових ракетних комплексів і гранатометів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Так, бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру поблизу Водяного, а біля Опитного - ПТРК. Також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських військових біля Майорського, і зі станкових протитанкових гранатометів - біля Талаківки.

"Бойових втрат серед наших захисників з початку поточної доби немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 9 разів порушували "тишу" на Донбасі. Внаслідок обстрілів осколкове поранення отримав один український військовий.

Також РБК-Україна писало, що місцева влада міста на Прикарпатті заявила про загибель українського військового на Донбасі від снайперської кулі.

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