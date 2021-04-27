Бойовики обстріляли позиції ООС із заборонених мінометів, ПТРК і гранатометів

На Донбасі з початку поточної доби, 27 квітня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню . Бойовики обстрілювали позиції українських військових із заборонених мінометів, протитанкових ракетних комплексів і гранатометів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони .

Так, бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру поблизу Водяного, а біля Опитного - ПТРК. Також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях українських військових біля Майорського, і зі станкових протитанкових гранатометів - біля Талаківки.

"Бойових втрат серед наших захисників з початку поточної доби немає. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - повідомили в штабі.