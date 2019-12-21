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Бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених мінометів і гранатометів

Новини » Суспільство     21.12.2019 - 18:40
Бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених мінометів і гранатометів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає

На Донбасі протягом поточної доби, 21 грудня, збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню шість разів, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр штаб операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське і Зайцево. Тут бойовики застосували 120 мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Крім того, супротивник обстріляв населений пункт Хутір Вільний з міномета калібру 82 мм, в результаті чого було пошкоджено житловий будинок.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних поблизу Троїцького і Пісків. Бойовики обстріляли позиції ООС з станкових протитанкових гранатометів, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі 21 грудня обстріляли житлові будинки населеного пункту Золоте-4.

Бойовики обстріляли з міномета житлові будинки Золотого-4 У штабі повідомили про ситуацію на ділянках розведення на Донбасі
Теми: Новини ООС
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