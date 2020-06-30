Бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів та гранатометів, є поранені

Від початку доби збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських військових біля Новозванівки та неподалік Невельського. Внаслідок обстрілів осколкове поранення отримали двоє захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил.

Як повідомляється, бойовики з ручних протитанкових гранатометів, мінометів та стрілецької зброї обстріляли позиції ООС неподалік Новозванівки. Вогонь вівся з боку Калинового.

Також у ранковий час окупаційні війська випустили 18 мін по позиціях оборонців біля Невельського.

Українські військові у відповідь на обстріли окупантів відповідали прицільним вогнем з чергових вогневих засобів. Постраждалих захисників оперативно госпіталізували до військово-медичного закладу та наразі їм надається належна медична допомога.

Нагадаємо, у штабі операції Об’єднаних сил повідомили про 10 ліквідованих та 9 поранених зі сторони бойовиків за тиждень.

Крім того, протягом вихідних бойовики цілеспрямовано обстріляли житлові будинки мирних мешканців Донбасу.

Також РБК-Україна повідомляло, що 29 червня бойовики порушили "тишу" 12 разів, унаслідок обстрілів двоє українських військових поранені.