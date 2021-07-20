RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі з гранатометів і мінометів

Автор: Наталья Скороход

Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі три рази за минулу добу, 19 липня і продовжили обстріли сьогодні з ранку. Окупанти обстрілювали позиції українських військових з гранатометів і мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

Поблизу Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки російські окупанти обстрілювали позиції ООС з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Крім того, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Також бойовики продовжили обстріли позицій українських воїнів сьогодні вранці, 20 липня. У районі Водяного на Приазов'ї ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

"Внаслідок ворожого вогню бойових втрат за минулу та поточну добу серед військових Об’єднаних сил немає", - уточнили в штабі ООС.

Нагадаємо, що на цих вихідних на Донбасі зафіксовано понад 700 обстрілів. Про це повідомили в ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики розміщують важку військову техніку на Донбасі, порушуючи домовленості. У Донецькій області виявлено "Гради" та танки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас