Бойовики обстріляли позиції ООС з артилерії та гранатометів: двоє бійців поранені

Бойовики обстріляли Опитне та Авдіївку з мінометів 120-го калібру. У район Павлополя окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі Широкиного ворог вів прицільний вогонь по позиціях наших бійців з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Також ворог здійснив прицільний обстріл з артилерії калібру 122 мм поблизу населених пунктів Кряківка та Старогнатівка", - йдеться у повідомленні.

У районі Золотого-4 бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також в Луганській області зафіксовані прольоти трьох ворожих безпілотників типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Внаслідок обстрілів окупантів двоє бійців ООС отримали поранення.

"В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їх здоров'я - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на обстріли бойовиків наші захисники відкривали вогонь у відповідь з озброєння, яке не заборонене Мінськими домовленостями.Крім того, про дії збройних формувань Російської Федерації через українську сторону СЦКК поінформували представників ОБСЄ.